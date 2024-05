Braga x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste sábado, pela última rodada do Português. Braga e Porto brigam por vaga na Europa League

A partida, afinal, terá transmissão do Star+ a partir das 16h30 (de Brasília).

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Português 2023/24 . Afinal, neste sábado, o Porto visita o Braga pela 34ª rodada, a última do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio da Pedreira, às 16h30 (de Brasília).

Como chega o Braga

A última rodada é uma final para as duas equipes, que brigam pelo terceiro lugar. Em jogo, afinal, está a vaga na Europa League. E para o time da Pedreira, porém, é vencer ou vencer. Com 68 pontos, a equipe tem um a menos que o Porto e precisa ganhar diante do seu torcedor.

Como chega o Porto

Os Dragões sabem que um empate basta para conquistarem a vaga na Europa League, mas o time de Sergio Conceição quer os três pontos. Em caso de derrota, porém, nem tudo está perdido. O Porto está na final da Taça de Portugal e pode garantir vaga no torneio da Uefa se for campeão diante do Sporting.

BRAGA X PORTO

Liga Portugal 2023/24 – 34ª rodada

Data e horário: 18/05/2024, 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio da Pedreira, em Braga (POR)

BRAGA: Lima, Gomez, Fonte, Niakate, Borja; Moutinho, Zalazar; Horta, Pizzi, Bruma; Ruiz. Técnico: Rui Duarte

PORTO: Costa; Fernandes, Pedro, Otavio, Wendell, Varela, Gonzalez; Conceicao, Pepe, Galeno; Evanilson. Técnico: Sergio Conceição

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: Pedro Mota, Pedro Felisberto

VAR: André Narciso