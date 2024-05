Após se aposentar, ex-jogador acerta com grande emissora para ser comentarista

O movimento natural dos jogadores de futebol ao se aposentar é permanecer no esporte, mas em outra função. Um exemplo disso é um ex-meio-campista com passagens por grandes e tradicionais times do futebol brasileiro. Ele acertou com uma grande emissora para ser comentarista.

Fellipe Bastos é o ex-atleta em questão. Ele vai trabalhar no Grupo Globo, principalmente nos canais Premiere e SporTV. Sua estreia na função vai ocorrer já na próxima quinta-feira (23). Exatamente no duelo entre Criciúma e Bahia, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Embate que vai ocorrer às 19h, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.