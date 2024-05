Álvaro Pacheco assina pré-contrato e pode comandar o Vasco contra o Fortaleza

Em meio à disputa política entre o clube associativo e a 777 Partners, o Vasco encaminhou a contratação do técnico Álvaro Pacheco. Assim, o português, de 52 anos, assinou um pré-contrato, deve chegar ao Rio de Janeiro no próximo domingo (19) e tem chance de comandar a equipe contra o Fortaleza, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A informação é do portal “ge”.

Após o acerto, o executivo de futebol Pedro Martins reuniu o elenco no treino desta tarde, no CT Moacyr Barbosa, e avisou aos jogadores. O clube carioca deve fazer o anúncio oficial nos próximos dias. No jogo de ida da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino ficou no empate, sem gols, no Castelão.

O treinador chega para ocupar a vaga de Ramón Díaz, que deixou o clube após a goleada para o Criciúma, no dia 27 do mês passado, pela quarta rodada do Brasileirão. Desde então, Rafael Paiva tem comandado a equipe de forma interina.

Saída conturbada

Álvaro Pacheco iniciou a carreira em 2018, quando fez um bom trabalho no Vizela, levando o clube da terceira para a primeira divisão de Portugal. No Vitória de Guimarães, ele também apresenta bons números, em um time que irá terminar a Liga Nacional na 5ª colocação.