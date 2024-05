Vice do Inter ajuda em resgates no Rio Grande do Sul

André Dalto é vice-presidente de administração do Inter e veterinário e tem ajudado a resgatar animais sem rumo com as enchentes que afetam o RS Crédito: Jogada 10

Vice-presidente de administração do Internacional, o veterinário e professor na UFRGS André Dalto tem se destacado na linha de frente ao resgate de animais vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. A bordo de botes e jet skis, ele “navega” pelas ruas de Porto Alegre em busca de animais em situação de perigo. Depois, os deixa a salvo. Nesta semana, inclusive, ele postou uma foto salvando a vida de um cavalo a bordo de um pequeno bote. O vice-presidente do Inter conta que ele trabalha anestesiando os animais para que eles não se assustem e/ou façam movimentações bruscas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Começaram a precisar de ajuda para resgatar cavalos, búfalos, outros bovinos. Era necessário veterinários para anestesias. Vasculhamos as ilhas para achar os animais. O cavalo antes de ir ao ponto do Gasômetro (ponto de Porto Alegre onde os animais são entregues) vinha amarrado e podia se bater. Aí tivemos a ideia de anestesiar para não aumentar o risco”, contou o dirigente do Inter ao “GE”.