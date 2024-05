Veja a repercussão da morte de Washington Rodrigues, o Apolinho

Uma publicação compartilhada por Super Rádio Tupi (@radiotupi)

Luiz Penido, narrador

“Morreu no Rio o maior ícone do rádio. Apolinho, Washington Rodrigues partiu hoje para a vida eterna ao lado de Jesus, quando seu [Flamengo] ganhava por 3×0. Assim que partiu veio um gol em sua homenagem. Vitória do Flamengo por 4×0 na Libertadores.”

Mauro Cézar, jornalista

“Enquanto o Flamengo goleava o Bolívar, partia o maior comunicador do rádio que ouvi. E um dos maiores rubro-negros. Adeus, Velho Apolo. Geraldinos e arquibaldos sentirão saudades. Obrigado por tudo.”

Flamengo

“Perdemos um dos maiores comunicadores do esporte nacional. Washington Rodrigues, o Apolinho, nos deixou nesta quarta-feira. Em décadas de carreira, moldou a forma como vivemos o futebol. Criou expressões inesquecíveis – é impossível lembrar do Gol do Pet em 2001 sem lembrar do aviso que “acaba de chegar São Judas Tadeu” na voz de Apolinho. Washington Rodrigues foi treinador do Mais Querido no ano de nosso centenário e, ainda assim, era admirado e adorado pelas torcidas dos nossos rivais por seu carisma, sua imparcialidade e sua paixão. Ele nos deixou em uma noite em que o Flamengo venceu com “chocolate” – expressão inventada por ele para definir goleadas.

