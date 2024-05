Silvio Luiz, eterno! Relembre bordões marcantes do locutor

Silvio Luiz eternizou frases como: “Olho no lance, éééé…”, “Confira comigo no replay” e “Pelo amor dos meus filhinhos”

O locutor esportivo Silvio Luiz, que morreu nesta quinta-feira (16), aos 89 anos, por falência múltipla de órgãos, marcou uma geração com seus bordões que ficaram registrados na memória de muitos torcedores. Isso porque o narrador esteve presente em diversas Copas do Mundo e foi uma das principais vozes do esporte brasileiro nas últimas décadas.

Contudo, seus bordões que ficaram marcados nos ouvintes. Frases como: “Olho no lance, éééé…”, “Confira comigo no replay” e “Pelo amor dos meus filhinhos”, marcaram gerações. Silvio emprestou seu talento para jogos de futebol no vídeogame e também brilhou em diversas emissoras.

Um canal no youtube compilou os melhores bordões do narrador que já deixa muitas saudades.