Sem Felipe Melo, Fluminense terá quarta dupla de zaga diferente na Libertadores

A dupla atuou como titular nos dois últimos jogos da equipe no torneio, e o camisa 26 foi o grande destaque diante do Colo-Colo-CHL, com o gol da vitória. Antes disso, Felipe Melo fez dupla com Thiago Santos na estreia contra o Alianza Lima-PER, em Lima, e com Martinelli, no duelo com o time chileno, no Rio de Janeiro.

Isso porque Felipe Melo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e é um dos muitos desfalques que o time carioca terá. Além dele, Manoel sentiu dores após o confronto com o tricolor Paulista e pode ser poupado para o duelo por uma suspeita de lesão. Com isso, o comandante terá novamente uma ‘dor de cabeça’ para montar a defesa em um jogo decisivo.

Após a derrota para o São Paulo, no Morumbis, o Fluminense volta a atuar no Maracanã, algo que não acontece desde o dia 20 de abril. Diante do Cerro Porteño, na Libertadores, o Tricolor pode garantir a vaga nas oitavas de finais com uma rodada de antecedência. O técnico Fernando Diniz, no entanto, terá problemas para escalar o setor defensivo nesta quinta-feira (16), às 19h (de Brasília).

As opções no elenco são as entradas de Antônio Carlos, que ainda tenta uma sequência desde que chegou ao clube, e de Felipe Andrade, revelado nas divisões de base de Xerém. Outra alternativa é novamente improvisar Martinelli no setor, algo que não surtiu efeito em outros momentos da temporada. A equipe tem a defesa mais vazada do Brasileirão, com doze gols sofridos.

Lesões e retornos

Ainda sobre o setor, Thiago Santos e Marlon seguem de fora em virtude de suas respectivas lesões. O primeiro, porém, está mais próximo de retornar, visto que já iniciou o trabalho com bola. O Departamento Médico tricolor segue lotado e ainda conta com Douglas Costa, Lelê, Samuel Xavier, Renato Augusto e André.

Em meio a tantos problemas, Diniz poderá contar com o retorno de Paulo Henrique Ganso, que estava suspenso diante do São Paulo. Além dele, John Kennedy poderá fazer sua estreia nesta edição da Libertadores. Isso porque estava suspenso nas duas primeiras rodadas e afastado do grupo por atos de indisciplina nos dois jogos seguintes.