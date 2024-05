São Paulo pressiona, mas fica no empate com o Barcelona na Libertadores

Tricolor cria as melhores chances, mas não sai do zero no Morumbis. São Paulo vai decidir liderança da chave com Talleres na última rodada

Dessa forma, com o resultado, o São Paulo chegou aos 10 pontos, ainda na segunda colocação do Grupo B. Assim, o Tricolor ainda terá a chance de assumir a primeira posição e terminar na liderança da chave na última rodada se vencer sua partida. O Barcelona, porém, ficou mais perto de se garantir na Sul-Americana.

Tudo igual no Morumbis. O São Paulo recebeu o Barcelona de Guayaquil (EQU) nesta quinta-feira, pela quinta rodada da Libertadores 2024, e as equipes empataram em 0 a 0. Em jogo disputado, o Tricolor batalhou, mas parou na boa marcação equatoriana, que conseguiu segurar o resultado na capital paulista.

Primeiro tempo

O técnico Luis Zubeldía mais uma vez mandou a campo um time muito ofensivo. Assim, o que era esperado aconteceu: pressão são-paulina do início ao fim. O Tricolor teve mais de 60% de posse de bola, cercou a área adversária, mas pecou na hora de concluir as jogadas. Na ausência de Calleri, André Silva jogou centralizado e teve as duas melhores oportunidades, mas não conseguiu marcar. O Barcelona, que ficou acuado, até achou alguns espaços para se aproximar da meta de Rafael, mas também não conseguiu levar perigo. No fim, placar empatado sem gols ao término da primeira etapa.

Segundo tempo

A etapa final seguiu ritmo parecido com os 45 minutos iniciais. O conjunto tricolor pressionou o time equatoriano, que se segurou como pôde. Em alguns momentos, porém, o Barcelona até conseguiu escapar e levar um pouco de perigo, mas sem marcar. Na maior parte do tempo, o São Paulo dominou. Galoppo, de cabeça, teve grande oportunidade, mas finalizou no meio, em cima do goleiro. Luciano, aos 20, até balançou as redes, mas estava completamente impedido, e o bandeirinha pegou a infração no campo, sem precisar do VAR. Erick, chutando da entrada da área, também levou perigo. No último lance, Juan teve chance, mas parou em defesa de Burrai.

Sequência

São Paulo e Barcelona voltam a campo pela Libertadores no dia 29 de maio, pela última rodada da fase de grupos. O Tricolor encara o Talleres (ARG), em casa, enquanto o time equatoriano recebe o Cobresal (CHL). Antes, porém, os dois clubes têm compromissos domésticos.