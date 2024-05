São Paulo pode repetir feito expressivo de 2004 na Libertadores

No ano de 2004, afinal, o São Paulo fez sua melhor campanha em fase de grupos da Libertadores. Àquela ocasião, o clube do Morumbi conquistou 15 pontos na primeira fase, com cinco vitórias e somente uma derrota. Assim, esta campanha pode ser igualada nesta temporada.

Já classificado para as oitavas de final da Libertadores 2024, o São Paulo agora entra em campo para definir a liderança do Grupo B, que tem o Talleres (ARG) também garantido no mata-mata. Com nove pontos, porém, o Tricolor Paulista tem a chance de repetir um feito que atingiu somente em uma oportunidade.

Neste momento, o time de Luis Zubeldía tem três vitórias e uma derrota em quatro partidas. As duas próximas rodadas, contudo, acontecem no Morumbis. A primeira delas, aliás, é nesta quinta-feira, diante do Barcelona (ECU), às 21h (de Brasília).

Em 2004, o São Paulo estava no Grupo 4, época em que o torneio dividia as chaves por números e não letras, ao lado de LDU (ECU), Alianza Lima (PER) e Cobreloa (CHL). O único revés são-paulino aconteceu diante dos equatorianos, com derrota por 3 a 0 na altitude de Quito.

O São Paulo foi até as semifinais naquele ano, mas caiu para o Once Caldas (COL), que acabou sendo campeão sobre o Boca Juniors (ARG). Desta vez, entretanto, o clube quer voltar ao lugar mais alto da América para se isolar novamente como brasileiro com mais troféus da Libertadores.