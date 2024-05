Rosario Central segue vivo na Libertadores ao golear o Caracas

Com a necessidade de vencer para ainda disputar vaga na Libertadores, o Rosario Central atingiu o objetivo. Ao receber o Caracas, no Estádio Gigante de Arroyito, os argentinos fizeram 4 a 1 e chegaram aos sete pontos. Em terceiro no Grupo G, o Rosario está atrás de Atlético-MG (12) e Peñarol, com nove, oponente na última rodada da fase de grupos. Os venezuelanos, com somente um ponto, estão matematicamente eliminados até mesmo do playoff para a Sul-Americana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sem maiores surpresas, os rosarinos assumiram a responsabilidade de serem os atores principais na produção ofensiva. Entretanto, faltava precisão na hora de trabalhar a posse de bola consideravelmente superior. Com muitos erros de passes e tomadas de decisão precipitadas, os Canallas tinham dificuldade de levar perigo ao gol de Wuilker Faríñez.