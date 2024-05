Roberto Assaf: Washington Rodrigues, muito mais do que uma referência no futebol

Nesta quinta-feira, durante o velório de Washington Rodrigues na sede do Flamengo, centenas de torcedores e jornalistas compareceram. Roberto Assaf, colunista do Jogada10 e um dos maiores historiadores do futebol brasileiro, falou sobre o ícone do jornalisno esportivo, que morreu aos 87 anos. Veja abaixo:

Washington Rodrigues é uma espécie de Mário Filho dos tempos modernos. Eu diria o Mário Filho do rádio. Apolo foi o cidadão que teve a capacidade de levar paro o rádio a palavra do povo. A maneira de as pessoas se expressarem no futebol e fora dele. Conseguiu fazer isso. Daí ele vira um exemplo não só para os rubro-negros, mas para todas as torcidas. Caiu no gosto de todos porque ele falava a linguagem do futebol. Afinal, sabia se expressar de acordo com aquilo que as pessoas queriam ouvir.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Washington Rodrigues, um ícone

Mas não foi só no futebol. Apolo fez programas fora do futebol do dia a dia , da vida carioca, da vida brasileira. Então, teve essa capacidade de transformar aquilo que às vezes é muito chato de ouvir num papo delicioso. Dessa forma, se tornou uma referência para praticamente todos os jornalistas.