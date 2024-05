PVC chora em homenagem a Antero Greco: ‘Categoria rara’

Paulo Vinicius Coelho, o PVC, concedeu entrevista ao vivo à ESPN e chorou ao falar do amigo Antero Greco, que morreu nesta quinta-feira

– Família ESPN está de luto e eu sou família ESPN. Estams todos de luto, muito triste pelo Antero, mas sempre vamos lembrar dele com alegria. A gentileza, carinho, cuidado – iniciou.

O jornalista Paulo Vinicius Coelho, o PVC, concedeu entrevista ao vivo à ESPN e chorou ao falar do amigo Antero Greco, que morreu nesta quinta-feira . O jornalista relembrou histórias dos dois na Itália e precisou enxugar as lagrimas.

– Desse paulistano de Bom Retiro que andava pelas ruas de Roma vendado do mesmo jeito (que sem venda). O Antero é a risada que o Amigão não segurava, mas era também a cirúrgica critica quando tinha que ser feita de forma ácida e dura. Não é dar pancada no vazio, porque quando se dá pancada todo dia, quando pega no fígado o cara não sente – afirmou.

Por fim, PVC bateu no peito e destacou que sempre levará Antero no coração.

– Em outras palavras o Antero era jornalista. Com categoria rara. A gente vai lembrar sempre de você, aqui no coração. Com a camisa da Roma – disse.