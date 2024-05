Presidente do Vasco, Pedrinho garante: ‘O futebol não volta para o associativo’

“O futebol não volta para o associativo. O futebol permanece e permanecerá com o Vasco SAF. Isso é definitivo. Não tem a menor hipótese de acontecer o contrário. A SAF continuará para sempre. Quero deixar claro também que todo o planejamento esportivo e financeira continua com a SAF”, afirmou antes de completar:

Em meio a uma verdadeira panela de pressão, o presidente do Vasco, Pedrinho, ao lado de seus vice-presidentes, falou à imprensa sobre a situação da SAF do clube. Nesta quinta-feira (16), o mandatário foi enfático ao afirmar que o futebol do Vasco não está voltando ao modelo associativo.

“Tive uma conversa com alguns responsáveis diretores da SAF para tranquilizar a todos nesse momento que obviamente ninguém queria chegar num nível judicial.”

Sobre a ação

“Seria muito cômodo para mim, como presidente do associativo, e todos sabendo as restrições que eu tinha dentro de um contrato, mas que nunca deixei de sinalizar para o torcedor vascaíno tudo o que eu sabia que estava acontecendo e poderia acontecer. Mas seria muito fácil para mim lavar as mãos, esperando o caos acontecer, e depois de tudo falar para vocês: “Eu avisei”. Seria cômodo para mim”.

“O mais difícil para mim é ter que ter entrado com a ação. Mas eu quero ser muito direto com o torcedor vascaíno. Tem que ter muita coragem para fazer o que nós fizemos. Mas isso tudo é em respeito a Instituição Vasco da Gama. Isso tudo em respeito ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Em nenhum momento nós entramos com qualquer tipo de interesse, em briga, com o nosso sócio. O que nós fizemos foi uma promessa de campanha, que era fiscalizar e cobrar.”