Pedrinho confirma interesse em repatriar Coutinho para o Vasco

Em coletiva, mandatário revela que está negociando com o meia do Aston Villa. Ele também confirma que nada muda em relação a Álvaro Pacheco

Durante entrevista coletiva, realizada nesta quinta-feira (16), o presidente do Vasco, Pedrinho, confirmou que há negociação por Philippe Coutinho. O meia de 31 anos pertence ao Aston Villa (ING), mas atua emprestado no Al Duhail (QAT). O mandatário também afirmou que a briga judicial com a 777 Partners, sócia majoritária da SAF, não interfere na contratação do técnico Álvaro Pacheco, prestes a assinar com o clube.

Perguntado sobre o suposto interesse no craque, revelado pelo Vasco, Pedrinho interrompeu a repórter (não identificada) e confirmou que a negociação está acontecendo. Mas adotou tom misterioso, sem revelar, de fato, quem está à frente da negociação.

“Ela está acontecendo. Com quem? Ela continua, seja com o Vasco SAF, seja comigo. De repente foi comigo antes do Vasco SAF, lá atrás ela pode ter sido com o Josh (Wander), agora pode estar sendo comigo”, revelou.