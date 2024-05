Lucas Jaime assina primeiro contrato profissional com o Santos

O Santos assinou, nesta quinta-feira (16), o primeiro contrato profissional com o volante Lucas Jaime, de 16 anos. Na prática, isso significa que ele vai ter um aumento, além de outros benefícios e responsabilidades. No entanto, ainda segue nas categorias de base do Peixe.

Inclusive, ele ainda disputa competições do sub-17 e não do sub-20. No entanto, o Peixe estuda subir o menino de categoria em breve. Jaime, porém, já tem 20 jogos com a camisa do Peixe no sub-17. Lucas está no clube desde 2022.

Agora, Lucas tem contrato válido até maio de 2027, quando completará 20 anos. O valor da multa rescisória para clubes do exterior foi estipulado em 70 milhões de euros (R$ 390 milhões). Uma curiosidade é que o “Jaime” é apelido do menino.