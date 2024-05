Juventus define substituto para Massimiliano Allegri

Nem mesmo o título da Copa da Itália, após a vitória por 1 a 0 sobre a Atalanta, na última quarta-feira (15), vai manter o técnico Massimiliano Allegri na Juventus. Dessa maneira, a segunda passagem do treinador, que tem contrato até 2025, deve encerrar no fim desta temporada e o nome que mais agrada à diretoria da Velha Senhora é Thiago Motta, que fez uma grande temporada no comando do Bologna, tendo garantido a classificação para a próxima edição da Champions.

Segundo o ‘Sky Sport’, a Juve bateu o martelo após os casos de indisciplina na final da Copa, contra os árbitros, dirigentes e jornalistas. Ao mesmo tempo, as ações de Allegri teriam acontecido por uma insatisfação do técnico pela forma como tem sido ‘orquestrada’ a sua saída nos últimos meses e pela falta de reforços para o clube na última janela de transferências.

Além disso, a relação do treinador com Cristiano Giuntoli, diretor de futebol da Juve, é “inexistente”. A direção não está satisfeita com o seu trabalho, principalmente pela queda de rendimento do time no segundo turno do Campeonato Italiano.