Gerson minimiza pressão e destaca evolução do Flamengo

O Flamengo venceu e ganhou uma sobrevida na Libertadores . Afinal, o Rubro-Negro estava ameaçado e precisava vencer o Bolívar, nesta quarta-feira (15), no Maracanã, pela 5ª rodada. Em meio a pressão e cobranças após a derrota diante do Palestino, no Chile, o Mais Querido correspondeu com um baile de futebol e uma vitória elástica por 4 a 0. Autor de um dos gols, o meia Gerson exaltou a atuação da equipe e minimizou as cobranças.

Com a vitória, o Flamengo assumiu o segundo lugar do Grupo E, com sete pontos. O Rubro-Negro depende apenas de si para avançar às oitavas de final e têm chances de classificar com a liderança da chave. Para isso, basta vencer o Millonarios, da Colômbia, no dia 28, às 21h (de Brasília), no Maracanã.

