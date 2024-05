Garotinho diz que Apolinho era ‘o maior comentarista do Brasil: ‘Perdi um irmão’

José Carlos Araújo se despede do amigo Apolinho na sede do Flamengo, na Gávea, e exalta carreira e amizade do eterno amigo Crédito: Jogada 10

O narrador José Carlos Araújo, o famoso Garotinho, lamentou, nesta quinta-feira (16), a morte do radialista Washington Rodrigues, o eterno Apolinho, vítima de um câncer, aos 87 anos. Emocionado, o locutor da Super Rádio Tupi relembrou os 58 anos de convivência e classificou o amigo como ‘o maior comentarista’ que ele já acompanhou no rádio. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “O Apolinho foi o maior comunicador que eu acompanhei e vi em rádio. Nos 58 anos de convivência, ele mostrou pra gente o quanto era parceiro e amigo. A gente passava mais tempo junto do que com a nossa própria família. Essa é a realidade. Ele não foi meu amigo, eu perdi um irmão, e por isso estou muito sentindo”, disse José Carlos Araújo, durante o velório do comunicador na sede do Flamengo, na Gávea.