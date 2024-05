Flamengo 4 a 0 em noite triste

Sem razão para comemorar o 4 a 0 do Flamengo sobre o Bolívar. Não pelo resultado, mas pela perda de Washington Rodrigues, o velho Apolo, um dos grandes rubro-negros da história, que morreu aos 87 anos.

Vamos, pois ao jogo. Dois lances capitais marcaram o primeiro tempo, e na prática, o próprio jogo. Com menos de um minuto, Gérson recebeu de Éverton Cebolinha e abriu o placar, batendo de canhota, e aos 13, Pato Rodriguez acertou a trave esquerda de Rossi. Se essa entra, é possível – jamais saberemos – que a partida tomasse outro rumo. É fato, no entanto, que o Flamengo apresentou os mesmos problemas, ou seja, pânico atrás, quando atacado, e erros no último passe e nas conclusões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Flamengo deslancha

O Bolivar sentiu o gol relâmpago que levou, o que não fez, e o grito da torcida, obrigando a equipe carioca a manter o ritmo. E acabou tomando outros dois, em falhas do time. No segundo, Orihuela ajeitou para Ayrton Lucas. Já no terceiro, Ramiro Vaca foi desarmado por La Cruz na saída da bola e rolou para Éverton Cebolinha marcar: 3 a 0. O Flamengo retornou recuado, deixando a bola com o Bolivar, para explorar contra-ataques. Mas ampliou após jogada que começou com La Cruz, passou por Gérson, e acabou com Pedro: 4 a 0.