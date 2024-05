Endrick tem lesão confirmada, mas ainda deve jogar pelo Palmeiras

Partida entre SE Palmeiras e Santos, válida pela final (volta) do Campeonato Paulista, Série A1, no Allianz Parque, em São Paulo-SP. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon) Crédito: FABIO MENOTTI

O atacante Endrick teve um edema na coxa direita constatada nesta quinta-feira (16), após exames. O jogador se machucou na vitória do Palmeiras diante do Independiente Del Valle por 2 a 1, nesta quarta (15), no Allianz Parque, pela Libertadores. O Verdão não definiu prazo para retorno do camisa 9, mas ele ainda deve jogar pelo clube. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O caso não é grave, e inclusive mais leve do que aquele sofrido na sua última convocação para a Seleção Brasileira. O Palmeiras apenas disse que ele deu início ao processo de recuperação no Núcleo de Saúde e Performance. Com apenas mais dois jogos antes de se apresentar para a Copa América, o atacante ainda deve voltar a camisa alviverde.

Ele sentiu a lesão aos 14 minutos do segundo tempo. Endrick recebeu duras faltas durante toda a partida e, em uma delas, não suportou a dor e ficou caído. Após conversar com Weverton, ele se recusou a receber atendimento e voltou para o duelo. Contudo, após dois minutos, voltou a cair no gramado e pediu substituição. Ele deixou o gramado de maca e com um semblante de muita dor. No banco de reservas, ele iniciou um tratamento com gelo e já deu início a sua recuperação. Ele deve realizar exames nesta quinta-feira (16), para saber se há uma gravidade maior nesta lesão. Endrick vivendo últimos dias de Palmeiras Contudo, a preocupação aumenta já que Endrick está nos momentos finais com a camisa do Palmeiras. Convocado pela Seleção Brasileira para a Copa América, o atacante só vai atuar até o dia 1° de junho, quando tem que se apresentar na Granja Comary.