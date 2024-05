Endrick sente a coxa e vira preocupação no Palmeiras

Partida entre SE Palmeiras e Santos, válida pela final (volta) do Campeonato Paulista, Série A1, no Allianz Parque, em São Paulo-SP. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon) Crédito: FABIO MENOTTI

Nem tudo foi flores para o Palmeiras, na vitória por 2 a 1 em cima do Independiente Del Valle, nesta quarta-feira (15), no Allianz Parque, pela Copa Libertadores. Isso porque o atacante Endrick deixou o gramado de maca e com muitas dores na coxa direita e virou uma grande preocupação para o Verdão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ele sentiu a lesão aos 14 minutos do segundo tempo. Endrick recebeu duras faltas durante toda a partida e, em uma delas, não suportou a dor e ficou caído. Após conversar com Weverton, ele se recusou a receber atendimento e voltou para o duelo. Contudo, após dois minutos, voltou a cair no gramado e pediu substituição. Ele deixou o gramado de maca e com um semblante de muita dor.