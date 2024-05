Em dia de irritação, técnico de grande clube da Itália agride jornalista

Mesmo com o título da Copa local, treinador da Velha Senhora protagonizou momentos de raiva com arbitragem e até fotógrafos Crédito: Marcelo Caitano

A decisão da Copa da Itália contou com cenas não apenas de comemoração como também de raiva. A Juventus venceu a Atalanta por 1 a 0, no estádio Olímpico de Roma e sagrou-se campeã do torneio, na última quarta-feira (15). O troféu foi uma consolação para mais uma temporada longe do protagonismo. Especialmente após os anos de hegemonia que a equipe engatou no país. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Um dos principais alvos de crítica é exatamente o treinado Massimiliano Allegri. Isso porque ele é frequentemente contestado por não conseguir fazer o time ter uma regularidade de atuações. Assim, a conquista serviu como um momento de desabafo para o profissional. Tanto que ele foi expulso já nos acréscimos da etapa complementar por abusivas reclamações contra a imprensa. Posteriormente, em momento de celebração do título com os jogadores, teria feito gestos para o diretor esportivo do clube, Cristiano Giuntoli. No caso para que o dirigente não tentasse uma aproximação dele e dos atletas naquela oportunidade.

Além disso, segundo relatos da imprensa local, Allegri se envolveu em discussão com fotógrafos, além de momento de ira ao diretor do jornal “Tuttosport”, Guido Vaciago. O profissional da imprensa, do veículo que tem proximidade com a Velha Senhora deu o seu relato sobre o episódio. “Allegri, evidentemente em estado alterado, antes da entrevista coletiva me encontrou por um minuto. Me disse: ‘Diretor de merda! Sim, você, diretor de merda. Escreva a verdade em seu jornal, não o que te dizem no clube. Deixe de se prostituir-se com o clube’ “, detalhou. Agressão do técnico do gigante time da Itália De acordo com a versão de Vaciago, Massimiliano foi autor também de agressão física, já que o sacudiu, empurrou e apontou o dedo na cara. Em seguida, indicou que “arrancaria as orelhas” do jornalista.