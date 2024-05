Crise: Justiça belga bloqueia ativos da 777 Partners no país

Empresa recebe mais uma notícia ruim acerca de seus clubes pelo mundo. Ação acontece no dia seguinte à perda do comando da SAF do Vasco

Mais uma notícia ruim envolvendo a 777 Partners, sócia majoritária da SAF do Vasco. No dia seguinte à ação tutelar que retirou a empresa do controle da Sociedade vascaína, nesta quinta-feira (16) a empresa perdeu ação judicial na Bélgica, país do Standard de Liège, um dos clubes do grupo. Assim, os ativos da 777 no país – tais quais as ações do clube – estão bloqueados.

A notícia veio da emissora “RTBF”, da Bélgica. A sentença ordena a apreensão cautelar dos bens da 777 no país europeu e vem logo após a denúncia do antigo dono do Standard Liège, Bruno Venanzi, e outros sócios, no início de maio.

Ainda de acordo com a matéria, as parcelas de aportes que venceram em abril não foram pagas, gerando o pedido de penhora dos bens da empresa norte-americana. Os aportes são na casa dos 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 19,5 milhões no câmbio atual).