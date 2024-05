Corpo de Apolinho é velado na sede do Flamengo: ‘Exemplo de amor ao esporte’

O radialista Washington Rodrigues, o Apolinho, morreu nesta quarta-feira (15), aos 87 anos, vítima de um câncer. Ao longo da carreira, o jornalista se consagrou no rádio e marcou gerações com seus comentários em diferentes estações, como Globo e Tupi. Assim, o corpo do jornalista é velado na sede social do Flamengo, seu clube do coração, na Gávea.

Entre os presentes, está o companheiro de rádio do Apolinho, Gérson Canhotinha de Ouro, tricampeão com a Seleção Brasileiro em 1970, no México. O craque comentou sobre a despedida do amigo e a importância dele no cenário radiofônico brasileiro.