Conmebol aumenta número de convocados para a Copa América

Lista das 16 seleções participantes no torneio pode contar com, até, 26 atletas

A Conmebol, em conjunto com a Concacaf, deram mais alternativas para os treinadores das 16 seleções que disputarão a Copa América. Isso porque, nesta quinta-feira (16), a entidade autorizou o aumento no número da lista de convocados para 26 jogadores. Desse modo, as federações das Américas do Sul, Central e do Norte que participarão do torneio podem agregar três nomes a lista dos padrões anteriores. Isso porque, antes, a permissão era de até 23 nomes.

É importante ressaltar que essa medida não vai alterar a permissão sobre os relacionados para o banco de reservas para cada partida. Assim, necessariamente, três jogadores sempre estarão de fora da lista de cada confronto nos Estados Unidos. A realização do torneio está prevista para ocorrer entre os dias 20 de junho e 14 de julho. A saber, os confrontos vão acontecer em 14 estádios diferentes e também funcionam como teste para a Copa do Mundo de 2026.