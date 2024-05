Cebolinha mira Flamengo na liderança da Libertadores: ‘A gente vai torcer’

Após vitória diante do Bolívar no Maracanã, atacante projeta última rodada do Grupo E e celebra evolução dos jogadores rubro-negros Crédito: Jogada 10

Com um gol e uma assistência, Everton Cebolinha teve participação decisiva na goleada do Flamengo diante do Palestino por 4 a 0 no Maracanã. O atacante, dessa forma, elogiou o desempenho dos jogadores rubro-negros em campo e projetou a última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Liderança do Grupo E Para terminar na liderança do Grupo E, os jogadores rubro-negros precisam de uma vitória em cima do Millonarios no Maracanã. Além disso, é preciso torcer por um triunfo do Palestino diante do Bolívar em La Paz. Na visão de Everton Cebolinha, dá para sonhar com uma classificação em primeiro lugar. “Após o jogo contra o Palestino, eu falei na entrevista que nós nos colocamos nessa situação e que cabia a nós sairmos dela. Creio que hoje foi um passo muito importante porque dependíamos apenas de nós mesmos e hoje ficou provado isso. Para o próximo jogo da Libertadores temos que entrar da mesma forma, óbvio que a gente vai torcer também para que o Palestino possa ganhar lá para que nos dê a condição de ficar em primeiro lugar, e o saldo também era muito importante. Hoje tivemos um placar bem elástico, poderia ter sido mais, mas é uma vitória muito importante que nos coloca na briga novamente, principalmente pela primeira colocação”, disse Cebolinha na zona mista do Maracanã. Evolução do Flamengo Em seguida, Everton Cebolinha fez questão de destacar a evolução e o comprometimento do Flamengo em campo. Após uma sequência de atuações ruins, os jogadores rubro-negros conquistaram vitórias importantes contra Corinthians e Bolívar, respectivamente.