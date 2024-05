Cássio treina no Corinthians ao lado de lesionados

Goleiro negocia sua rescisão com o Corinthians após 12 anos. Ele treinou normalmente com Matheuzinho, Paulinho e Pedro Henrique Crédito: Jogada 10

Perto do adeus após 12 temporadas, Cássio participou nesta quinta-feira (16) do treinamento do Corinthians. O goleiro espera o acerto entre diretoria e seus representantes para rescisão contratual, algo certo entre as partes. O provável destino é o Cruzeiro. O fim do ciclo do arqueiro com o Corinthians pode ocorrer ainda nesta quinta-feira. O Timão, por sua vez, não deve dificultar a saída do jogador e já planeja homenagens ao ídolo do clube.

O técnico António Oliveira comandou um trabalho de passes e marcação pressão em espaço reduzido. Em seguida, os titulares foram preservados por conta da sequência de jogos. Dessa maneira, os demais atletas do elenco corintiano se enfrentaram em campo menor. Além do ídolo Cássio, o treino do Corinthians contou com a presença de três jogadores que estão em processo de recuperação de lesão: o lateral-direito Matheuzinho, o volante Paulinho e o atacante Pedro Henrique. No entanto, eles ainda não estão aptos a atuar. Matheuzinho se recupera de uma entorse no tornozelo direito, enquanto Paulinho está com tendinite patelar no joelho direito. A dupla ainda faz atividades internas intercalando com trabalhos no gramado, com profissionais da fisioterapia.