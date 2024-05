Brasileiros têm opinião diferente sobre Pelé

Edson Arantes do Nascimento morreu no dia 29 de dezembro de 2022 sendo o “Rei do Futebol”. Pelé, aliás, ocupa um grande espaço no coração do torcedor brasileiro.

Em pesquisa realizada pela CNN/Itatiaia/Quaest, o público entendeu que Pelé é o maior jogador de futebol de todos os tempos. Na opinião de 52% dos entrevistados, o ex-jogador do Santos é insuperável.