Bragantino vira sobre Luqueño fora de casa e segue na cola do líder Racing

Com o resultado, o Massa Bruta segue na caça ao líder Racing, que derrotou o Coquimbo Unido-CHI nesta rodada. Ambos têm os mesmos 12 pontos, mas os argentinos têm melhor saldo de gols. Os brasileiros já garantiram, ao menos, a segunda colocação e a ida aos playofss do torneio. Por outro lado, o Luqueño tem apenas um ponto.

O Red Bull Bragantino segue com chances de classificação direta para as oitavas de final da Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (16), o time brasileiro derrotou por 3 a 2 de virada o Sportivo Luqueño, no Paraguai, pela quinta rodada do Grupo H.

O jogo

Os donos da casa inauguraram o placar logo aos dois minutos de jogo, contando o auxílio do goleiro do Bragantino. Cleiton furou o chute em recuo do ocmpanheiro de equipe, e Marcelo Ferreira aproveitou para roubar a bola e mandar para a rede. O Massa Bruta buscoua reação e chegou ao empate aos 14, quando Helinho chutou forte e cruzado do bico da área. O time do interior paulista manteve maior posse, porém faltava agressividade. O Luqueño voltou a se animar e retomou a ponta aos 36 minutos. Otálvaro lançou a bola na área, e Leguizamón cabeceou.

No retorno do intervalo, as equipes fizeram uma etapa bastante tensa. Os times tiveram chances, mas o Bragatnino foi mais caprichoso nas conclusões. Assim, Lincoln deixou tudo igual aos 28 minutos. Com a reação, a equipe de Pedro Caixinha se animou pela virada, que chegou aos 34, novamente com Helinho. O Bragantino soube suportar o abafa dos paraguaios nos minutos finais para assegurar um importante resultado.

SPORTIVO LUQUEÑO 2×3 RED BULL BRAGANTINO

Quinta rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana

Local:Estádio Defensores del Chaco, Assunção (PAR)

Data: 16/5/2024

SPORTIVO LUQUEÑO: Aguilar; Ferreira, Villalba, Leguizamón e Alborno; Mana, Rojas, Mendoza, Fernández; Álvarez e Benítez. Técnico: Júlio Cáceres

BRAGANTINO: Cleiton; Nathan, Eduardo Santos, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires, Gustavinho, Eduardo Sasha e Mosquera; Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha

Gols: Marcelo Ferreira, 2’/1ºT (1-0); Helinho, 14’/1ºT (1-1); Leguizamón, 36’/1ºT (2-1); Lincoln, 28’/2ºT (2-2); Helinho, 34’/2ºT (2-3).

Árbitro: Augusto Aragon (EQU)

Auxiliares: Cristian Lescano (EQU) e Ricardo Baren (EQU)

VAR: Franklin Congo (EQU)

Cartão Amarelo: Fernando Benítez, Rubén Ríos (LUQ); Eduardo Santos, Juninho Capixaba, Lincoln (RBB)

Cartão Vermelho: –