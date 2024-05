Botafogo x Avaí/Kindermann, pelo Brasileirão Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca da primeira vitória como mandante, as Gloriosas recebem as Leoas da Ilha no Nilton Santos, pela 11ª rodada Crédito: Jogada 10

Botafogo e Avaí/Kindermann se enfrentam nesta sexta-feira (17/05), às 15h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino. O jogo vale muito para as pretensões dos times. Afinal, as equipes disputam pelas últimas colocações e lutam para sair da zona de rebaixamento. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine LEIA MAIS: Botafogo lamenta morte de Silvio Luiz: ‘Lenda do jornalismo’

Onde assistir O canal GOAT (Youtube) transmite o jogo entre Botafogo e Avaí/Kindermann, pelo Brasileirão Feminino. Como chega o Botafogo Com apenas sete pontos conquistados, as Gloriosas não tiveram um bom início de campeonato e vêm de três derrotas consecutivas. O técnico Léo Goulart, dessa forma, pretende ir com força máxima em busca da primeira vitória no Nilton Santos. Afinal, um resultado positivo pode tirar as alvinegras da zona de rebaixamento. O Botafogo, desse modo, deve entrar em campo em um 4-3-3, com Pâmela e Gabrielle Itacaré abertas pelos lados e Kélen Bender centralizada. O ataque alvinegro, por sinal, vem sendo pouco eficiente em campo. Afinal, apenas seis gols foram marcados ao longo da competição.