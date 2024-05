Botafogo bate o Universitario e tira passaporte para as oitavas da Libertadores

Glorioso encaixa uma jogada mortal na segunda etapa e, agora, briga pela liderança do Grupo D com o Junior Barranquilla, da Colômbia

Quem diria? Depois de duas derrotas nas primeiras jornadas, o Botafogo, com uma trinca de vitórias, está nas oitavas de final da Copa Libertadores. Nesta quinta-feira (16), no Monumental U, em Lima, o Glorioso obteve seu passaporte ao derrotar o Universitario (PER) por 1 a 0, pela quinta rodada do Grupo D da competição.

Agora, o Botafogo, na segunda posição, com nove pontos, vai a Barranquila para disputar a liderança com os colombianos do Junior, que somam o mesmo número de pontos, mas estão na frente no saldo de gols. Já o Universitario, fora de casa, briga com a LDU (EQU) pela classificação para a Copa Sul-Americana. Os peruanos têm cinco pontos, contra quatro dos equatorianos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Botafogo tem pênalti ignorado

O Botafogo teve tudo para sair na frente, mas a arbitragem resolveu ignorar um pênalti claro. Luiz Henrique, da pequena área, finalizou. A bola pegou na mão do zagueiro adversário. E o VAR nem chamou o árbitro para uma revisão. Fora isso, pouco criativo, o Glorioso chegou pouco ao gol adversário. Na melhor oportunidade, Freitas disparou para fora. Os andinos, por sua vez, estiveram mais próximos à área dos brasileiros. O problema era a pontaria. Os peruanos chutavam ou cabeceavam toda hora para fora. John, assim, não foi testado.