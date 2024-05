Artur Jorge se ’empolga’ com vaga: ‘Histórica, sofrida e extraordinária’

Após a vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Universitario (PER), o treinador Artur Jorge valorizou demais o triunfo. Primeiro, é claro, pelo fato dos três pontos terem trazido a classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores. Segundo porque o Glorioso não teve bom desempenho, conforme o próprio português admitiu.

“Nós temos um contexto mais alargado para analisar. O jogo em si não foi muito bem jogado pelo Botafogo. Foi um jogo mais sofrido do que bem jogado, mas foi um jogo onde a vitória nos assenta muito bem porque não permitimos oportunidades ao adversário e tivemos oportunidades claras para fazer gol. É um rival muito forte porque ainda não tinha perdido em casa em 2024, e nós conseguimos fazê-los”, comentou Artur Jorge.

O treinador ainda valorizou muito o fato do Botafogo ter arrancado dentro do grupo e chegar à última rodada dependendo apenas de si para ficar com o primeiro lugar do Grupo D. Vale lembrar que, quando ele assumiu o comando do Glorioso, o Bota tinha duas derrotas em dois jogos. Com Artur Jorge, foram três vitórias seguidas. Assim, o time carioca está em segundo, com nove pontos, empatado em pontos com o Junior Barranquilla (COL).