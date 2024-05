Arnaldo Cezar Coelho relembra história incrível com Silvio Luiz: ‘Que noite!’

Na casa do narrador, Arnaldo acabou tendo que dormir na “casinha do cachorro”, e não era um cão fofinho.

Arnaldo Cezar Coelho , ex-árbitro de Copa do Mundo, resolveu homenagear Silvio Luiz, que morreu nesta quinta-feira , com uma história incrível que aconteceu entre eles.

– Silvio Luiz depois de um jogo me ofereceu dormir na casa dele antes de voltar ao Rio. Dormi no quarto do seu pastor alemão que ficava rodeando a cama a noite toda. Que noite! Nunca mais aceitei dormir lá rs – disse Arnaldo, no “X”, antigo Twitter.

A história recebeu milhares de curtidas e foi elogiada nos comentários por levar um pouco de alegria da lembrança do narrador em um momento tão triste.