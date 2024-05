Apresentador vai aos prantos ao saber da morte de Silvio Luiz

A morte do narrador Silvio Luiz, aos 89 anos, nesta quinta-feira (16), promoveu a comoção no jornalismo esportivo e no Brasil. Especialmente entre pessoas próximas ao locutor. Um companheiro de profissão utilizou as redes sociais para relembrar os momentos bons que viveu junto dele. Em seguida, o intitulou como “maior nome da crônica esportiva de todos os tempos”.

O profissional da imprensa em questão é Benjamin Back, apresentador do programa “É Tudo Nosso”, no SBT e TV Alterosa. Assim como da atração “Domingol com Benja”, na CNN Brasil. Ele caiu aos prantos quando lembrou da sua relação inicial com Silvio Luiz, ainda que indiretamente, em sua infância.