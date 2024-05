Amigão Paulo Soares chora morte de Antero Greco ao vivo; veja

Paulo Soares, o ‘amigão’, entrou ao vivo na ESPN para homenagear o amigo Antero Greco, que morreu na madrugada desta quinta-feira. O jornalista, no entanto, não conseguiu conter a emoção e chorou copiosamente durante conversa com os colegas do canal.

O jornalista disse que não era a pessoa certa para falar porque estava com dificuldades de lidar com a situação. Contudo, o amigão relembrou momentos marcantes juntos e precisou segurar a emoção em diversos momentos.

– Vamos dar risada, gente. Como é que eu posso falar alguma coisa agora? – disse ele em lágrimas, tentando disfarçar.