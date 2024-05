Advogados da 777 Partners vão recorrer após decisão da Justiça no Vasco

Juiz Paulo Assed Estefan publicou decisão, que devolve o controle do futebol à parte associativa, com o presidente Pedrinho

A 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou na noite desta quarta-feira (15) o pedido do clube associativo , que busca garantias financeiras para a SAF. Assim, o controle do futebol sai das mãos da 777 Partners e passa para o presidente Pedrinho. No entanto, a empresa norte-americana pretende recorrer da ação ainda nesta quinta-feira (16). A informação é do portal “ge”.

“Na prática, o juiz suspendeu o efeito de dois dos contratos firmados entre os sócios da SAF e retirou os direitos societários das mãos da empresa americana. “A empresa que prometera a salvação através de vultoso aporte de capital e recuperação da sede vascaína (Estádio de São Januário) hoje apresenta-se com situação financeira deficitária e incapaz de cumprir com aquele anúncio e pondo em risco a viabilidade da SAF, principalmente quando se foca no êxito futebolístico”, diz um trecho do processo.

Mudanças podem ocorrer

Diante do imbróglio, o Vasco SAF está perto de anunciar a contratação de um treinador para o lugar de Ramón Díaz, que deixou o clube recentemente. Trata-se do português Álvaro Pacheco, de 52 anos, que já acertou sua rescisão com o Vitória de Guimarães e está livre para assinar contrato.

O diretor executivo Pedro Martins tem tocado as conversas com o profissional, e a decisão da Justiça não influencia em seu trabalho. A única diferença, é que agora ele terá que reportar os caminhos da negociação ao presidente Pedrinho e não à 777.