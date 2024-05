Xavi explica pouca utilização de Vitor Roque no Barcelona

O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, deu o seu parecer sobre a pouca utilização do brasileiro Vitor Roque no elenco blaugrana. Segundo o treinador, o atacante de 19 anos está atrás de outros jogadores. Além disso, destacou que ele chegou à Catalunha de forma antecipada, justamente para passar por um período de adaptação ao clube.

“Há um debate que, para mim, não faz sentido. Vitor Roque é um jogador em formação. Tem jogadores que estão à frente dele e, por isso, joga menos, é como entendo. Passei a vida inteira com jogadores jovens”, explicou Xavi, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, data que antecede o duelo com o Almería, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.

Inicialmente, Vitor Roque chegaria ao Barcelona ao fim da temporada europeia, em junho de 2024. Contudo, um acordo entre o clube espanhol e o Athletico-PR fez com que o atacante chegasse no fim do ano passado. Desde então, vem sendo opção para o treinador. Apesar de estar disponível para atuar, participou de apenas 13 jogos, com dois gols assinalados. Em campo, foram apenas 310 minutos jogados.