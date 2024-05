Universitario x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo se classifica para as oitavas de final da Libertadores em caso de vitória. Porém, peruanos estão apenas um ponto atrás do Glorioso

Em plena recuperação na Copa Libertadores, o Botafogo pode garantir, desse modo, vaga para as oitavas de final por antecipação. Para alcançar seu objetivo, terá, então, de vencer o Universitario, nesta quarta-feira (15), no Monumental U, em Lima, no Peru. Assim, eliminaria os andinos e a LDU, enfrentando o Junior Barranquilla (COL), na jornada seguinte, fora de casa, para a definição do primeiro e segundo lugar do Grupo D. A bola rola às 19h (horário de Brasília), pela quinta rodada.

Como chega o Botafogo?

O time do técnico Arthur Jorge tem desfalques importantes. Afinal, o Botafogo afastou o meia Romero e o atacante Hernández por indisciplina. Segundo o site “ge”, eles levaram mulheres na concentração do elenco, no Ceará, onde o Alvinegro empatou com o Fortaleza por 1 a 1, no Castelão, domingo passado (12), pelo Campeonato Brasileiro. A ausência mais difícil será, aliás, a do primeiro. O paraguaio vinha acumulando boas atuações e pedia passagem na equipe titular.