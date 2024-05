Sportivo Luqueño x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Massa Bruta encara o lanterna do Grupo H, sonhando com a primeira posição e a classificação direta na Sul-Americana

O RB Bragantino vai até o Paraguai para encarar o Sportivo Luqueño, às 21h, no Estádio Defensores del Chaco, pela 5ª rodada do grupo H da Copa Sul-Americana. O Massa Bruta pode garantir sua vaga na próxima fase da competição em caso de vitória e manter as esperanças de terminar no primeiro lugar da chave. Por outro lado, os paraguaios somam apenas um ponto no torneio até aqui e não tem nenhuma possibilidade de avançar para o mata-mata.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN 4 e do Star Plus.

Como chega o Sportivo Luqueño

O Sportivo Luqueño não atravessa uma grande fase. Afinal, São o lanterna do Grupo H com apenas um ponto e já está eliminado da competição, apenas cumprindo tabela. Além disso, ainda não venceram na competição. Eles vêm de dois empates sem gols em casa, com o Coquimbo Unido pela Sula e com o Sportivo Ameliano pelo Campeonato Paraguaio, no qual ocupam a 5ª colocação. Assim, o treinador Júlio Cáceres deve ter um time misto para o embate, já que não tem muitas pretensões.