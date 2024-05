Sforza, do Vasco, projeta primeiro Clássico dos Milhões da carreira

O volante Juan Sforza, do Vasco, comentou após o treino da última terça-feira (14) a expectativa para o clássico de sábado contra o Flamengo, pela sétima rodada do Brasileirão. Será o seu primeiro Clássico dos Milhões desde que chegou a São Januário, em fevereiro deste ano. O papo com o jogador argentino foi divulgado pelas redes do clube nesta quarta-feira (15).

Ele celebrou o triunfo do último domingo (12) contra o Vitória e também lamentou sua cobrança de falta, que carimbou a trave após defesa do goleiro.

“Eu acho que o jogo de domingo foi muito importante para nós porque voltamos a vencer e a ficar com os três pontos, fico contente com isso. Contente com as pessoas podendo nos acompanhar na nossa casa”, avaliou o argentino.