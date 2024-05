São Paulo envia 320 toneladas em doações para o Sul do Brasil

Entre os itens arrecadados pelo São Paulo estão água, alimentos, higiene, cobertores, materiais de limpeza, roupas e calçados Crédito: Jogada 10

O São Paulo enviou, nesta quarta-feira (15), 320 toneladas em doações para o Rio Grande do Sul. Entre os itens coletados pelo Tricolor Paulista estão água, alimentos, itens de higiene, cobertores, materiais de limpeza, roupas e calçados. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os voluntários se reuniram no Morumbis para carregar os caminhões que estão levando os mantimentos para o estado do Sul do Brasil. Os gaúchos ainda sofrem com as enchentes, que assolam as cidades há mais de dez dias.

O Tricolor informou que foram oito dias de campanha, que ainda não terminou. Isso porque o clube vai continuar recebendo doações no estádio até o fim do mês. O São Paulo, assim como outros clubes do futebol brasileiro, ofereceram sua estrutura, como o CT da Cotia e o estádio do Morumbis, para as equipes gaúchas treinaram e mandarem suas partidas, que foram adiadas até o dia 27 de maio por conta das enchentes no Rio Grande do Sul.