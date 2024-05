Primeira audiência pública sobre reforma de São Januário será nesta quarta

Presidente do Vasco Pedrinho, assim como representantes de secretarias do governo e vereadores estarão presentes

A primeira audiência pública na Câmara dos Vereadores sobre a reforma de São Januário acontece nesta quarta-feira, às 10h. Assim, esta será mais uma etapa para o andamento do projeto de lei sobre o potencial construtivo do estádio. O presidente do clube, Pedrinho, assim como representantes de secretarias do governo e vereadores estarão presentes.



Entre os convidados estão Jorge Luiz de Souza Arraes pela Secretaria Municipal de Coordenação Governamental. Além de Thiago Ramos Dias, Subsecretário Executivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico e o presidente da Comlurb, Flavio Lopes.

