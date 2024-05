Presidente do Vasco, Pedrinho discursa na Câmara sobre reforma de São Januário

Aconteceu nesta quarta-feira (15) a primeira audiência pública na Câmara dos Vereadores sobre a reforma do estádio de São Januário. Ela contou com a presença do presidente do Vasco, Pedrinho, e com representantes de secretarias do governo e vereadores, como Jorge Luiz de Souza Arraes (Secretaria Municipal de Coordenação Governamental), Thiago Ramos Dias (Subsecretário Executivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico) e Flavio Lopes (Presidente da Comlurb)..

Esta foi apenas a primeira de três audiências públicas previstas. As outras serão em São Januário e na Barra da Tijuca, zona receptora do potencial construtivo do estádio, mas ainda não possuem datas marcadas. A tendência, porém, é que a primeira ocorra ainda maio, e a outra , em junho.

Pedrinho foi um dos que falou no audiência, apresentando o projeto aos vereadores e presentes. O sonho do mandatário é que a obra se inicie em dezembro.