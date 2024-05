Presidente da CBF participa de reunião do Conselho da Fifa

Na sexta-feira começará o 74º Congresso da FIFA, que definirá a sede da Copa do Mundo Feminina 2027, quem tem o Brasil como candidato

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, participou da reunião do Conselho da Fifa, em Bangkok, na Tailândia, nesta quarta-feira (15). O evento aconteceu dois dias antes da abertura do 74º Congresso da FIFA, que contará com 211 representantes dos países filiados.

Será neste congresso, aliás, que será definida a sede da Copa do Mundo Feminina 2027. O Brasil é um dos candidatos.