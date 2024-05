Premier League: clubes vão votar pelo fim do VAR

Uma grande mudança pode ocorrer na Premier League. Isto porque os 20 clubes da elite vão decidir em uma votação no dia 6 de junho, se querem continuar com o VAR na competição. O movimento para encerrar com o uso do árbitro de vídeo foi iniciado pelo Wolverhampton, 13º colocado no atual Campeonato Inglês. No entanto, 14 dos 20 times terão que votar favorável para que a medida acabe sendo implementada já a partir de 2024/25.

Dessa maneira, o Wolves argumenta que apesar da boa intensão do VAR, o sistema gerou “numerosas consequências negativas não intencionais que estão prejudicando a relação entre torcedores e o futebol”.

“Não queremos encontrar culpados, apenas queremos o melhor para o futebol. Depois de cinco temporadas com o VAR na Premier League, é altura de um debate crítico e construtivo sobre o futuro deste sistema. Na nossa opinião, estamos pagando um preço muito alto por uma melhoria pequena na eficácia das decisões das equipas de arbitragem, que desvirtua o espírito do jogo. O VAR tem contribuído para numerosas consequências negativas não intencionais que estão prejudicando a relação entre torcedores e o futebol. Além disso, as consequências podem desvalorizar a marca Premier League”, diz o comunicado do Wolverhampton.