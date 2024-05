Palmeiras conta com retornos de Dudu e Bruno Rodrigues ainda em maio

Atacantes vêm de contusões no joelho direito e avançam em recuperação. Expectativa do Palmeiras é tê-los contra o Vasco, no dia 26 Crédito: Jogada 10

O técnico Abel Ferreira deverá ter dois reforços caseiros ainda neste mês no Palmeiras. Lesionados, Dudu e Bruno Rodrigues estão em fase final de recuperação de contusões no joelho direito e, dessa forma, podem voltar aos gramados pelo Verdão até o fim de maio. A expectativa do departamento médico alviverde é que os dois estejam aptos no dia 26 de maio, quando o Palmeiras encara o Vasco pelo Brasileirão. Os dois, aliás, já treinam com os companheiros em campo. A informação do retorno é do "Nosso Palestra".