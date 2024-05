Nos acréscimos, Palestino empata com Millonarios e ‘ajuda’ Flamengo

O contexto do embate ficou calcado na posse de bola superior dos anfitriões, mas com dificuldade de traduzir esse ponto em volume ofensivo. Por sua vez, os chilenos usaram a velocidade nas transições e assustaram, em pelo menos três oportunidades, o gol defendido por Alvaro Montero.

Em confronto válido pelo grupo onde está o Flamengo, na Libertadores, o Millonarios vencia o Palestino, na Colômbia, até os 47 minutos do segundo tempo. Porém, com o gol de Junior Marabel, o cenário passou de sobrevida à eliminação no torneio continental para os colombianos. Com dois pontos e na lanterna do Grupo E, a equipe não pode mais chegar as duas primeiras posições. Por sua vez, o Palestino sustentou a vice-liderança, agora, tendo seis unidades. Completam a chave Bolívar (líder, com dez pontos) e Flamengo, na terceira posição, com cinco.

Entretanto, quando o jogo parecia mais favorável ao Palestino, na reta final do primeiro tempo, apareceu a estrela de Juan Carvajal. Nome criado na base do Millonarios e estreando na Libertadores, ele recebeu cruzamento de Delvin Alfonzo e tocou no extremo canto direito de César Rigamonti. Sem reação, o arqueiro viu a pelota ir mansa para o fundo das redes aos 40 minutos.

Sustentou, mas não ampliou

Mesmo com todos os erros de passe e problemas de conectar as jogadas de ataque, os Millos chegaram a marcar logo com quatro minutos, novamente com Carvajal. Todavia, o tento foi invalidado pela posição de impedimento por parte do lateral-esquerdo Jhoan Hernández, autor do passe para o camisa 9 da equipe de Bogotá. Além disso, diferente do primeiro tempo, o Palestino não mostrava a mesma capacidade de sair em velocidade para os contra-ataques. Algo que, gradualmente, diminuia as chances de reação dos Árabes.

Apesar do cenário adverso, já aos 47 minutos do segundo tempo, o clube de Santiago buscou na bola aérea um salvador empate onde Michael Fuentes cruzou e Junior Marabel, de cabeça, sacramentou o resultado.