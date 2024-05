Marcos Rocha recebe homenagem do Palmeiras por marca de 300 jogos

Nesta terça-feira (14), Marcos Rocha recebeu homenagem do Palmeiras por completar 300 jogos com a camisa do clube. O lateral-direito atleta atingiu a importante marca na goleada por 5 a 0 sobre o Liverpool-URU, na última quinta-feira, em Montevidéu.

“Bastante feliz. É uma honra chegar a esses 300 jogos. Era uma das minhas metas dentro do clube. Além de ser campeão e jogar bem, queria chegar a essa marca. E foi pela Libertadores, fazendo um grande jogo. Gratidão a todos do clube por me proporcionarem fazer o meu melhor em campo. Com muito trabalho e dedicação, temos muito ainda para acrescentar na história do Palmeiras. Só agradecer ao clube, aos torcedores e funcionários pelo apoio e confiança. Espero continuar a corresponder às expectativas de todos e ajudando o Palmeiras a vencer”, declarou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Marcos Rocha chegou ao Verdão em 2018 e acumula muitos títulos desde então. Até o momento são 12, o que o torna um dos jogadores com mais troféus na história do clube. A saber, três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), quatro Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).