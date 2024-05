Léo Pereira sente lesão e é substituído no primeiro tempo

Léo Pereira sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda. Dessa forma, o técnico Tite substituiu o zagueiro por David Luiz, aos 36 minutos do primeiro tempo. Ele será reavaliado nos próximos dias.

O Flamengo pode ter um problema para a última rodada da fase de grupos da Libertadores. Afinal, o zagueiro Léo Pereira sofreu uma lesão muscular e foi substituído no primeiro tempo da partida contra o Bolívar, da Bolívia, nesta quarta-feira (15), no Maracanã.

Após a CBF adiar a 7ª e 8ª rodada do Brasileirão em respeito ao Rio Grande do Sul, o Flamengo terá uma semana de descanso. O Rubro-Negro volta a campo contra o Amazonas, no dia 22, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, pela Copa do Brasil.

