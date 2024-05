Ituano apronta, derrota líder Sport e sai da lanterna da Série B

Vinícius Paiva, com um bela finalização, encerrou o calvário do Ituano, que ganha confiança para a sequência do campeonato.

O Ituano somou seus primeiros pontos na Série B do Brasileiro justamente contra o líder. Na noite desta quarta-feira (15), o time paulista surpreendeu ao superar por 1 a 0 o Sport no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pela quinta rodada.

O confronto teve etapas distintas, já que as emoções ficaram para a volta do intervalo. Os donos da casa, porém, tiveram mais capricho na conclusão das jogadas. O Sport partiu para o abafa nos minutos finais, mas não conseguiu impedir o tropeço fora de casa.

Os times voltam a campo no fim de semana pela sexta rodada. No sábado (18), o Sport recebe o Avaí, às 15h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. No dia seguinte, às 16h, o Ituano faz duelo paulista frente ao Mirassol. O jogo será no Municipal de Mirassol.

